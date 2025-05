Podcast: entenda os impactos positivos da reeducação alimentar

Durante o quadro Conversa com a Nutri, no programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque trouxe orientações práticas e motivadoras sobre reeducação alimentar e seus impactos positivos na saúde física e emocional.

Amanda destacou que reeducação alimentar não é sinônimo de dieta restritiva ou soluções milagrosas, mas sim um processo gradual de mudança de hábitos.

Entre as principais dicas, estão: fazer trocas inteligentes no dia a dia (como substituir refrigerantes por água saborizada), priorizar alimentos naturais e frescos, organizar as refeições com antecedência e aprender a ler os rótulos dos produtos industrializados.

A nutricionista também enfatizou a importância da paciência e da constância no processo, reforçando que não é preciso ser perfeito, mas sim persistente.

“Quem planta saúde, colhe vida com mais qualidade”, disse Amanda, incentivando os ouvintes a darem o primeiro passo rumo a uma alimentação mais consciente.

Ouça o podcast.