Dia do Massagista: Massoterapeuta destaca importância da profissão e os desafios da área

Neste 25 de maio, data em que se comemora o Dia do Massagista, o profissional Daniel Corisco, que atua há 22 anos na área da massoterapia, falou sobre a importância da profissão, os desafios enfrentados e os benefícios que esse cuidado pode trazer à saúde.

Com experiência iniciada em 2003, Daniel explicou que para ser um bom massagista é essencial buscar formação adequada. “É necessário fazer o curso de massoterapia. Além disso, é importante realizar especializações, e ter conhecimento em fisiologia, anatomia, técnicas e patologias”, afirmou.

Ele destacou ainda os múltiplos benefícios proporcionados pela massoterapia: “Ajudamos no relaxamento muscular, tratamento de lesões de baixa e alta complexidade, regeneração muscular e prevenção de novas lesões.”

Entre os principais desafios enfrentados pelos profissionais da área, Daniel citou a conquista da confiança do público e o reconhecimento do trabalho: “É preciso fazer o nome, conquistar credibilidade e respeito, assim como fez meu pai, João Corisco, que me inspira a seguir deixando um legado de trabalho digno e valorizado.”

Encerrando sua fala, Daniel Corisco deixou uma mensagem especial aos colegas de profissão: “Aos meus colegas massagistas, deixo um forte abraço e o conselho de honrar essa profissão tão maravilhosa, benéfica e essencial para a saúde e o bem-estar das pessoas.”

Ouça o podcast.