Podcast: entenda a importância do afeto dentro de casa

No quadro Saúde Mental, a psicóloga Josiplessis Marques trouxe uma reflexão sensível sobre a importância do afeto dentro do lar.

Em tempos de tanta correria, ela alertou sobre o risco de sermos mais cordiais com os de fora do que com os de casa — justamente quem mais precisa e merece nossa atenção, cuidado e carinho.

Josiplessis compartilhou o relato de alguém que, desde a infância, via os pais mais atentos aos outros do que aos próprios filhos.

Essa falta de conexão, segundo ela, pode gerar distanciamento no futuro. “Afeto é intencionalidade”, destacou. Não basta justificar com a sobrecarga — é preciso escolher estar presente, formar vínculos e demonstrar amor no cotidiano.

A psicóloga convidou ainda os ouvintes a refletirem sobre como têm cultivado suas relações familiares. E reforçou: é possível crescer emocionalmente e transformar vínculos, começando agora.

Ouça o podcast