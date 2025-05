Podcast Saúde Mental: você tem adiado a sua vida?

No quadro Saúde Mental desta terça-feira, a psicóloga Josiplessis Marques trouxe uma reflexão tocante sobre o tempo, as prioridades e o verdadeiro significado de saber viver.

Inspirada em uma conversa com dona Hilda, uma mulher sábia, ela destacou três fases da vida: a juventude, com saúde e tempo, mas sem dinheiro; a fase adulta, com saúde e dinheiro, mas sem tempo; e a velhice, com tempo, mas sem saúde nem recursos.

Ela alertou para os perigos de não priorizar o essencial e lembrou que viver bem não exige luxo: pode estar no simples – uma visita, um passeio, um tempo com quem se ama. “Tempo não volta. Ouro você até compra de novo. Vida, não”, ressaltou a psicóloga.

Josiplessis também convidou os ouvintes a refletirem sobre suas escolhas e a não adiarem a vida.

Ouça o podcast