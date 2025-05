Podcast: saiba quais as tendências para os lábios no São João

No quadro “De Bem com o Espelho”, a consultora de beleza Isanna Florêncio destacou as principais tendências para os lábios neste inverno e no período junino.

Segundo ela, o gloss volta com força total, inclusive combinado com contornos e efeitos degradê, que criam profundidade e destacam o formato dos lábios. Izana também reforçou que a paleta de tons marrons será a grande aposta da estação, em versões claras, intensas ou nude.

Ela lembrou que o importante é adaptar as tendências ao gosto pessoal, seja com batom matte ou gloss.

