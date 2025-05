Podcast: professora e multiartista debatem ritmos que embalam os festejos juninos

No programa “Conexão Caturité”, a professora Gisele de Sampaio e o multiartista Roninho do Acordeon debateram os principais ritmos musicais que embalam os festejos juninos no Nordeste, destacando suas origens, simbolismos e a importância cultural dessas manifestações populares.

O encontro, realizado nos estúdios da Rádio Caturité, contou com uma aula enriquecedora sobre gêneros como baião, xote, marcha, forró e galope – estilos que não apenas animam as festas, mas representam um importante patrimônio cultural brasileiro.

Gisele destacou a relevância das danças e a simbologia por trás dos ritmos, ressaltando que as celebrações juninas são uma forma de manifestação da cultura e da identidade regional.

“Não existe festa junina sem música e dança, pois esses elementos estão profundamente entrelaçados com as tradições folclóricas e as comemorações de colheita”, explicou a professora. Ela também enfatizou a origem híbrida desses ritmos, que trazem influências europeias, especialmente luso-ibéricas, adaptadas ao contexto brasileiro.

Roninho do Acordeon, referência no gênero, complementou a discussão ao explicar a diferença entre os ritmos, detalhando o baião, caracterizado por um compasso quadrado, e o forró, que oferece mais variações coreográficas e uma musicalidade mais acelerada. “O forró é um mix dos outros ritmos e, enquanto dança, permite maior liberdade para figurações e evoluções, o que o torna especialmente dinâmico nas festas”, comentou.

Durante o programa, também foram abordadas as transformações pelas quais os ritmos passaram, incluindo a influência da indústria cultural e a adaptação às novas gerações, sem perder a essência das tradições. Gisele destacou a importância de preservar os aspectos autênticos das manifestações culturais, apesar das mudanças inevitáveis que a cultura popular sofre ao longo do tempo.

Ouça o podcast