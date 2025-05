Podcast: atividade física é ferramenta na prevenção ou recuperação do câncer

No quadro Vida Saudável do programa Conexão Caturité, o professor Michel Izidro falou sobre a importância do exercício físico como ferramenta essencial para a prevenção, tratamento e recuperação do câncer.

Ele destacou que a prática regular de atividades físicas ajuda a reduzir a inflamação, regula hormônios ligados ao desenvolvimento da doença e fortalece o sistema imunológico.

Michel explicou que durante o tratamento, o exercício contribui para manter a massa muscular, minimizar efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia, além de melhorar a qualidade do sono e o bem-estar emocional dos pacientes

. No pós-tratamento, a atividade física reduz o risco de reincidência do câncer, melhora a capacidade funcional e promove saúde metabólica e cardiovascular.

O professor ressaltou que mesmo sessões curtas, como caminhadas de 20 a 30 minutos, três vezes por semana, podem fazer grande diferença, sempre com acompanhamento médico e profissional de educação física.

