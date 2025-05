Podcast: aprenda a preparar uma torta de maçã para os dias frios

No quadro Na Cozinha de terça-feira, a confeiteira e gastróloga Aline Diniz ensinou uma receita perfeita para os dias mais frios: Torta de Maçã com Crumble. Uma sobremesa quentinha, cheia de sabor e com aquele toque crocante irresistível.

A receita leva quatro maçãs, açúcar mascavo, canela, limão e manteiga no recheio, que é levemente caramelizado na frigideira.

Por cima, vai uma deliciosa farofa crocante feita com farinha de trigo, aveia em flocos, açúcar mascavo e demerara, manteiga gelada e especiarias.

Tudo vai ao forno em um refratário bonito, porque essa torta é servida direto da travessa – bem no estilo rústico e acolhedor. Depois de 30 minutos no forno, é só servir ainda quente. Ideal para acompanhar um café ou chá.

Ouça o podcast