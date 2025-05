Consultório JM: médico explica sobre a infecção hospitalar

No quadro ‘Consultório JM’ desta semana, o médico Antônio Henriques abordou um assunto que gera muitas dúvidas entre as pessoas: a infecção hospitalar.

Conforme o médico, a infecção hospitalar é uma reação do sistema imunológico a agentes microbianos, como vírus, bactérias, fungos e parasitas, e as causas dependem de vários fatores.

Segundo ele, é algo que pode ser evitado se forem tomados cuidados tanto por parte da equipe de saúde quanto por parte dos pacientes e até dos acompanhantes.

“A infecção hospitalar é um dos tipos de infecções relacionadas à assistência à saúde. Para que uma infecção seja considerada do tipo hospitalar é preciso que a pessoa esteja hospitalizada por pelo menos 48 horas. Antes disso, o que pode acontecer é o paciente ser internado e acabar apresentando sintomas de uma infecção que é resultado do contato com algum agente externo, ocorrido fora da unidade de saúde. Nesse caso, não se trata de infecção hospitalar”.

Assista a entrevista completa