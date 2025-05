Prefeitura de Campina Grande estende vacinação contra Influenza para toda população

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campina Grande, seguindo as resoluções técnicas do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, estendeu a vacinação contra a Influenza para todas as pessoas a partir dos seis meses de vida. A ampliação é válida a partir desta terça-feira, 20.

Antes, a vacina estava disponível apenas na rotina para idosos, gestantes e crianças entre 6 meses até 5 anos de idade e para os grupos prioritários. A partir deste ano, a imunização contra a Influenza, conhecida popularmente como gripe, passou a fazer parte do Calendário Nacional de Imunização como uma vacina de rotina.

A vacina protege dos subtipos H1N1 e H3N2 da Influenza A e do tipo B da Influenza. “Mesmo quem já se vacinou em anos anteriores precisa atender a esse chamado para a imunização, porque a defesa das doenças imunopreveníveis deve ser reforçada. Além disso, as novas vacinas sempre incluem novas cepas, o que confere maior proteção a quem recebe o novo imunizante. Estamos no período de circulação dos vírus sinciciais respiratórios, logo, é necessário se proteger”, disse a coordenadora municipal de imunização, Samira Luna.

Onde se Vacinar

A vacina está disponível nas Unidades Básicas de Saúde, nas Policlínicas, na sala de imunização do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), no ponto fixo de vacinação do Terminal de Integração de Passageiros e na Casa da Vacina, que funciona de domingo a domingo, das 8h às 20h, no Hospital Municipal Pedro I.