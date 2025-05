Jejum intermitente pode ser aliado do emagrecimento, afirma nutricionista

Durante o quadro Nutrição e Saúde, na Rádio Caturité FM, a nutricionista Ana Paula Moreira explicou que o jejum intermitente, quando feito com orientação e sem contraindicações, pode trazer bons resultados para quem busca emagrecimento.

“Sou super a favor do jejum intermitente, desde que a pessoa não tenha nenhuma patologia. Podemos passar até 16 horas sem se alimentar, mas a quebra do jejum precisa ser estratégica — com proteína. Uma dose de whey antes das refeições, por exemplo, ajuda muito, principalmente no processo de emagrecimento”, afirmou Ana.

Quer entender melhor como aplicar essa estratégia com segurança? Assista ao vídeo completo: