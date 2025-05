CRM vai apurar irregularidades em cirurgias oftalmológicas em Campina Grande

Na manhã desta terça-feira (20), durante entrevista à imprensa, o presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM – PB), Bruno Leandro, anunciou a abertura de uma sindicância para apurar possíveis erros médicos nas cirurgias oftalmológicas realizadas durante um mutirão no último dia 15, em Campina Grande.

A decisão foi tomada após a Secretaria de Estado da Saúde (SES) identificar indícios do uso de medicamentos vencidos nos procedimentos realizados pela Fundação Rubens Dutra Segundo, empresa contratada pela pasta. Dos 64 pacientes operados, pelo menos, nove apresentaram desconfortos persistentes e suspeita de baixa visão.

“O Conselho Regional de Médica recebeu da própria Secretaria de Estado da Saúde a notificação de que pacientes submetidos a cirurgias oftalmológicas, realizadas em um mutirão, apresentaram complicações oculares. A primeira medida que adotamos foi buscar informações sobre o estado desses pacientes e como está sendo feita a condução dos casos, considerando que nossa maior preocupação é com a saúde e a vida das pessoas”, afirmou.

A SES informou que abriu procedimento administrativo interno e encaminhou o caso à Comissão de Ética Médica do hospital local. Embora ainda não tenha recebido denúncias formais por parte de pacientes ou familiares, o CRM – PB instaurou uma sindicância de ofício.

“Serão solicitados documentos, esclarecimentos e, no âmbito ético-profissional, ouviremos os profissionais envolvidos para compreender as responsabilidades e eventuais implicações de cada um”, pontuou Bruno Leandro.

Repercussão na Câmara Municipal

O caso também gerou reações na Câmara Municipal de Campina Grande. O vereador e secretário da Comissão de Saúde e Bem-Estar Social, Alexandre do Sindicato (União Brasil), declarou, durante entrevista à imprensa na manhã desta terça-feira (20), que acompanhará de perto os fatos e cobrar providências.

“É algo que precisa ser acompanhado de perto, com bastante preocupação. Recebi essas informações ontem à noite — inclusive, temos uma moradora do bairro do Centenário, que conheço desde a infância, entre os afetados. Agora, é aguardar as investigações por parte dos órgãos competentes e também da unidade hospitalar responsável pelo procedimento, para que possamos tomar as devidas decisões enquanto Comissão de Saúde”, destacou.

Já o aliado do governador João Azevêdo (PSB), o vereador Pimentel Filho (PSB) também se posicionou. Para ele, é de interesse do Governo do Estado esclarecer os fatos de forma transparente para com a sociedade.

“Vou me certificar do que realmente está acontecendo. É evidente que queremos uma saúde pública que atenda de forma adequada à população de Campina Grande. Por isso, nós vamos averiguar. O governo do estado está atento a essas situações e, caso alguma falha tenha ocorrido, estaremos prontos para solicitar explicações e tomar as medidas cabíveis”, declarou.