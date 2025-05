HUAC oferece atendimento especializado para pessoas com asma

No último dia 6 de maio foi celebrado o Dia Mundial da Asma, e o alerta é importante: a asma não tem cura, mas pode ser controlada com tratamento adequado. Estima-se que cerca de 23 milhões de brasileiros convivem com a doença.

O Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), em Campina Grande, oferece atendimento especializado pelo SUS para pessoas com asma, desde os casos leves até os mais graves.

O médico pneumologista Dr. Esnard Maú destaca que fatores como poeira, ácaros, pelos de animais, mofo, mudanças de temperatura e infecções virais podem desencadear crises. Os sintomas vão de falta de ar e chiado no peito a tosse persistente.

A prevenção inclui vacinação contra gripe e Covid-19, uso de máscaras, higiene das mãos e evitar os gatilhos alérgicos. O acesso ao atendimento no HUAC é feito por meio de encaminhamento via Central de Regulação da Secretaria de Saúde de cada município.

Ouça o podcast.