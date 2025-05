O programa Conexão Caturité destacou o Dia Mundial de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia, uma doença crônica que afeta milhares de pessoas, principalmente mulheres, com dores intensas e difusas por todo o corpo.

A coordenadora do Serviço de Referência em Campina Grande, Socorro Florindo, explicou que a fibromialgia é uma doença ainda pouco conhecida, mas com impactos profundos na qualidade de vida. “É uma dor real e contínua, e o diagnóstico precisa ser fechado por um reumatologista ou neurologista. A partir daí, o paciente pode ser incluído no nosso atendimento multiprofissional”, disse.

O serviço municipal oferece apoio gratuito através da Clínica Francisco Pinto, além de atividades terapêuticas no Parque da Liberdade, sempre às terças e quintas, com equipes formadas por psicólogos, assistente social, educadores físicos e terapeuta ocupacional.

A assistente social Roseane Araújo reforçou que o tratamento da fibromialgia vai além dos medicamentos: “É preciso investir nos pilares do exercício físico, alimentação equilibrada e terapia. A escuta qualificada ajuda muito nesse processo, especialmente por conta do preconceito enfrentado por quem sofre dessa dor invisível.”

A psicóloga Angélica Lira destacou o impacto emocional da doença: “É comum encontrarmos pacientes com ansiedade, depressão e distúrbios do sono. Nosso trabalho é promover um atendimento humanizado, que acolha a dor e fortaleça o emocional.”

O atendimento na Clínica Francisco Pinto funciona às segundas, quartas e sextas pela manhã, e todas as tardes. Para fazer parte do serviço é necessário apresentar o laudo médico com o diagnóstico de fibromialgia.

Ouça o podcast.