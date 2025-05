Podcast: faça escolhas inteligentes na alimentação para manter vida saudável

No quadro Conversa com a Nutri, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque trouxe dicas importantes sobre como fazer escolhas inteligentes para manter uma vida saudável.

Amanda explicou que pequenas mudanças diárias podem trazer grandes benefícios a longo prazo, fortalecendo o corpo e prevenindo doenças. Ela reforçou a importância de priorizar alimentos naturais, evitar ultraprocessados, manter a hidratação e planejar as refeições.

Com uma mensagem clara, Amanda lembrou que saúde é sobre equilíbrio e consciência, sem precisar abrir mão dos momentos de prazer.

Ouça o podcast