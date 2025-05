Podcast: saiba como aplicar o estilo industrial na decoração de ambientes

No quadro “Ambientando”, veiculado às quintas-feiras no programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo trouxe dicas práticas sobre como aplicar o estilo industrial na decoração de interiores.

Com linguagem acessível, Ana explicou como esse visual urbano, nascido nos galpões nova-iorquinos da década de 1950, pode ser adaptado aos lares brasileiros de forma simples e cheia de personalidade.

Segundo a arquiteta, o estilo industrial é marcado por ambientes com atitude, elegância e um toque urbano.

“Ele surgiu da transformação de antigos prédios industriais em moradias e hoje conquista cada vez mais espaço por ser versátil, moderno e, ao mesmo tempo, acolhedor”, destacou.

Entre os principais elementos do estilo, Ana Cecília aponta o uso de materiais brutos e aparentes, como concreto, vigas expostas e paredes de tijolos à vista. Para quem não possui esses elementos de forma natural, há alternativas no mercado, como revestimentos e papéis de parede que simulam esse acabamento. O cimento queimado, por exemplo, é uma das marcas registradas do estilo e pode ser aplicado em pisos, paredes ou tampos de mesa.

A paleta de cores também é característica desse tipo de decoração: tons de cinza, preto, branco, ferrugem e cobre predominam nos ambientes. “Uma base neutra deixa o espaço mais sofisticado e permite o uso de pontos de cor em objetos e acessórios”, afirmou.

Outro ponto destacado por Ana é o mobiliário. Estruturas metálicas, madeira de demolição, detalhes em couro e móveis com aparência vintage, como cadeiras de ferro e arquivadores antigos, ajudam a compor o estilo com autenticidade.

A iluminação também ganha protagonismo com o uso de pendentes com lâmpadas aparentes, trilhos e luminárias articuladas, de preferência com acabamento em preto fosco ou cobre.

Ouça o podcast