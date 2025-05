A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), da Prefeitura de João Pessoa, está realizando uma série de atividades alusivas ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial, celebrado em 18 de maio. Na sexta-feira (16), usuários, familiares e profissionais dos serviços de saúde mental do Município participarão de uma caminhada pela causa no Parque Solon de Lucena.

A programação preparada para o mês de maio inclui oficinas de arte, rodas de conversa, gincana, jogos, dinâmicas, confecção de cartazes temáticos, sessões de cinema, visita ao Planetário de João Pessoa e passeios ao ar livre. O objetivo é reforçar os direitos das pessoas com sofrimento mental, promovendo práticas de cuidado humanizado e valorizando o protagonismo dos usuários.

O coordenador de Saúde Mental da SMS, Jean Paulo Dantas, destacou a importância de promover o movimento antimanicomial. “A luta não é apenas uma data no calendário, é um chamado à reflexão e à ação contínua em defesa de um cuidado mais humano e inclusivo. Dar visibilidade a essa pauta é reconhecer que saúde mental se faz com liberdade, escuta e respeito”, afirmou.

As atividades em alusão ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial seguem até o final do mês, organizadas pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) da Rede Municipal de Saúde.

Marcha – Nesta sexta-feira (16), a partir das 13h30, os serviços de saúde mental do Município estarão representados na Marcha da Luta Antimanicomial, no Parque Solon de Lucena (Lagoa), organizada pelo Governo do Estado da Paraíba, dentro da programação da XV Semana Estadual da Luta Antimanicomial, com o tema “Tecendo liberdades: fortalecimento e cuidado no território”.

Serviço – A Rede de Atenção Psicossocial do Município conta com quatro Centros de Atenção Psicossocial (Caps), que são instituições destinadas a acolher pessoas com transtornos mentais persistentes ou que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas. Em casos de crise, também há o atendimento de urgência e emergência no Pronto Atendimento em Saúde Mental (PASM), anexo ao Complexo Hospitalar de Mangabeira, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP).