Técnicas para aliviar o estresse e melhorar a saúde mental

No quadro Psicologia e Cotidiano, transmitido semanalmente pela Rádio Caturité FM, a psicóloga Josiplessis Marques compartilhou orientações importantes para quem enfrenta sintomas de ansiedade, estresse ou até mesmo depressão. Segundo ela, pequenas atitudes diárias podem fazer grande diferença no bem-estar emocional.

“Vivendo situações de esgotamento físico, mental, emocional, passando por um quadro de ansiedade ou depressão, existe sim uma técnica de respiração e relaxamento que pode ajudar. Eu sempre indico ao paciente que ele aprenda a fazer e pratique em qualquer ambiente”, orienta.

A psicóloga destaca a respiração diafragmática como um exercício simples e eficaz. “Feche os olhos, desconecte-se um pouco do ambiente físico, coloque a mão no abdômen e respire cinco vezes lentamente, sentindo a barriga encher e esvaziar. Essa respiração profunda ajuda a equilibrar o ritmo cardíaco, relaxar a musculatura e oxigenar o cérebro, proporcionando uma sensação de alívio que permite pensar melhor diante de uma decisão ou crise de ansiedade.”

Além da respiração, Josiplessis recomenda outras práticas de autocuidado para começar bem o dia: abrir a janela, tomar um banho que termine com água fria, escutar músicas relaxantes ou alegres e se afastar do excesso de notícias negativas.

“Evite abrir o dia com noticiário pesado. Tudo o que a gente vê e ouve afeta nosso cérebro. Muitas vezes, ficamos com aquele conteúdo armazenado, o que pode atrapalhar até o sono. Por isso, escolha bem o que consome logo cedo e busque se conectar com você mesmo e com sua espiritualidade”, alerta.

A psicóloga também chamou atenção para o uso excessivo de telas e o risco da chamada “obesidade digital”. “Hoje, muita gente está adoecendo por conta da dependência de dispositivos eletrônicos. Isso pode gerar compulsões, como compras, comida, pornografia, e se tornar um vício. Evite o uso de telas principalmente na primeira hora do dia.”

Josiplessis finaliza reforçando que esses cuidados simples, se praticados com regularidade, favorecem a produção de hormônios do bem-estar como a dopamina, a endorfina e a serotonina, ajudando a manter a saúde mental em equilíbrio.