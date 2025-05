O início de maio é marcado pelo Dia Internacional da Parteira, uma data que homenageia mulheres que, com sensibilidade e técnica, acompanham um dos momentos mais transformadores da vida: o nascimento. Em entrevista à Rádio Caturité FM, a parteira Maria do Carmo Câmara compartilhou sua trajetória e falou sobre os desafios da profissão.

“Atuo como parteira há mais de 20 anos. Iniciei minha profissão como parteira. Hoje sou enfermeira de formação, especialista em enfermagem obstétrica. Atuo no Hospital da Clipsi, sou coordenadora do Centro Obstétrico, e o que eu gosto mesmo, amo de coração, é conduzir os partos, ajudar as gestantes e as mães a darem à luz, a parir, trazer seus bebês ao mundo, formar uma nova família”, declarou.

Para Maria do Carmo, ser parteira é mais do que uma profissão: é um ato de entrega, cuidado e respeito à mulher e ao processo natural do nascimento. Ela destacou os muitos desafios físicos e emocionais que enfrenta diariamente ao conduzir um parto.

“Enfrentamos inúmeros desafios, tanto físicos como psicológicos, com a gestante e também com a família. Temos que avaliar constantemente a condição da mãe e do bebê, utilizar técnicas seguras e prevenir intercorrências ou infecções. E no aspecto psicológico, precisamos lidar com o medo, a ansiedade, os tabus e a dor que tornam a mulher emocionalmente fragilizada nesse momento.”

A profissional também falou sobre a importância de garantir um ambiente respeitoso e humanizado durante o trabalho de parto.

“A gente tenta fazer com que a gestante veja que ela é a protagonista do momento, que suas vontades serão respeitadas. Utilizamos métodos não farmacológicos para alívio da dor e das tensões, e isso dá mais segurança para que ela possa controlar o momento.”

Emocionada, Maria do Carmo revelou que ainda se comove a cada nascimento que acompanha. “Eu me considero bem emotiva, bem chorona, na verdade. Cada parto me emociona. Ver aquele momento depois do processo de dor, de medo, da expectativa de conhecer seu bebê, é sempre uma experiência única.”

