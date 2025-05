“Semana Mãe”: Isea encerra evento com doação de presentes

Entre os dias 6 e 11 de maio foi promovida pelo Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA) a Semana Mãe: Amor que Gera Vidas, uma ação institucional dedicada à valorização e acolhimento das gestantes, puérperas e mães internadas na unidade. A iniciativa teve como objetivo promover momentos de cuidado integral, orientação e reconhecimento à maternidade, por meio de uma programação diversificada e sensível às necessidades desse público.

Ao longo da semana foram desenvolvidas diversas atividades, com foco na saúde, no bem-estar e na espiritualidade, incluindo sessões de beleza, oficinas de aleitamento materno ministradas pela equipe do Banco de Leite, ensaio fotográfico com as pacientes da ala de alto risco e da Ala das Flores, além de celebrações religiosas e momentos de reflexão.

A programação também contou com ações terapêuticas, como musicoterapia e dinâmicas de relaxamento com técnicas de mindfulness e aromaterapia, desenvolvidas em parceria com o projeto desENVOLVE. Foram realizadas ainda distribuições de enxovais e rosas, sorteio de brindes e entrega simbólica de certificados às mães que deram à luz durante a semana.

O encerramento da Semana Mãe foi marcado por um café da manhã especial, reforçando o compromisso institucional com a humanização do cuidado, o fortalecimento do vínculo entre equipes assistenciais e pacientes, e a valorização da figura materna em sua dimensão afetiva, social e simbólica.

Com ações voltadas à promoção da saúde e do acolhimento, a Semana Mãe: Amor que Gera Vidas reafirma o papel do hospital como espaço de cuidado, respeito e valorização da vida em todas as suas fases.

O diretor Ítalo Cunha falou sobre a alegria em poder proporcionar momentos que vão além dos cuidados com a saúde, como, por exemplo, o cuidado com a beleza e autoestima. “São ações que trouxeram manicure, maquiagem e cuidados com os cabelos das pacientes, bem como diversas ações para comemorar o Dia das Mães, onde algumas delas passarão essa data dentro da maternidade com seus bebês”, ressaltou.