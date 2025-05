A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Central Estadual de Transplantes, registrou, nessa segunda-feira (5), a terceira doação de coração do ano na Paraíba. Também foram doados o fígado, os rins e as córneas, retirando, no total, seis pessoas da lista de espera por um transplante.

A paciente doadora tinha 18 anos e estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Trauma de Campina Grande desde o último sábado (3). No domingo, houve a confirmação da morte encefálica e a permissão por parte da família para a doação dos órgãos e tecidos.

Antes de iniciar a cirurgia de captação, no percurso entre a UTI e o bloco cirúrgico, foi formado corredor humano, com familiares, amigos e funcionários do hospital como forma de homenagear a doadora e agradecer à família. Durante o trajeto, aplausos emocionados marcaram o momento.

Durante a cirurgia, o primeiro órgão retirado foi o coração, levado de imediato para o Hospital Metropolitano, onde a receptora, uma adolescente de 17 anos, já aguardava o órgão. O transporte foi realizado por uma viatura do Corpo de Bombeiros para tornar a viagem mais rápida.

O fígado e o rim esquerdo também ficaram com receptores paraibanos, sendo recebidos por um paciente de 69 anos e um adolescente de 13 anos, respectivamente. O rim direito foi encaminhado para o estado de São Paulo, onde transformou a vida de uma jovem de 14 anos. Já as córneas foram levadas para o Banco de Olhos, onde ficam armazenadas, são avaliadas e posteriormente transplantadas.

A diretora da Central Estadual de Transplantes, Rafaela Dias, enfatiza a missão da equipe em promover transformações de vida através da doação. “É importante ressaltar que o trabalho da nossa equipe é salvar vidas através das doações. Hoje, agradecemos a generosidade dessa família por este ato de coragem e compaixão, tirando seis pessoas da lista de espera. A decisão de doar é uma ação que salva vidas. Por isso, nossa equipe segue empenhada em promover a sensibilização sobre a importância da doação de órgãos. É fundamental que todos compreendam que a doação é um ato de amor que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas”, pontuou.

De acordo com o setor de estatística da Central, 803 paraibanos ainda aguardam na lista de espera no estado, sendo seis para coração, 38 para fígado, 212 para rim, e 547 para córneas. De janeiro até agora, 37 transplantes foram realizados no Estado.