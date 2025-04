Nutricionista explica como escolher um chocolate saudável

*Vídeo: ParaibaOnline

No quadro Nutrição e Saúde, exibido pela rádio Caturité FM, a nutricionista Ana Paula Moreira abordou um tema muito querido pelos ouvintes: o chocolate. Apesar de muitas vezes ser apontado como um vilão na alimentação, Ana Paula esclareceu que, com as escolhas certas, o chocolate pode ser um aliado da saúde.

Segundo ela, a chave está na qualidade do produto: “70% cacau ou mais é um chocolate riquíssimo em nutrientes, que vai ter flavonoides, antioxidante, magnésio, que vai dar energia, faz bem pra pele. Então, chocolate não é vilão, mas as pessoas precisam entender o que é um chocolate saudável. É preciso ter uma boa quantidade de cacau. Chocolate que tem muito açúcar, gordura hidrogenada, precisa fugir dele. A dica é ler os rótulos”, destacou a nutricionista.

Ana Paula ainda reforçou a importância de observar os ingredientes e evitar opções com muitos aditivos:

“Sempre procurar um chocolate 70% cacau, que não tenha gordura hidrogenada, que não tenha tantos conservantes, que a gente vai comer mais puro. Evitar também chocolates recheados, trufados, que têm muita gordura e açúcar.”

A dica final da especialista é simples, mas poderosa: escolha qualidade em vez de quantidade. Um pequeno pedaço de um bom chocolate pode ser muito mais satisfatório — e benéfico — do que grandes porções de produtos ultraprocessados.