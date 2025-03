Podcast: associação reforça a importância da vacinação contra a Covid em idosos

Na participação da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Campina Grande e Região no programa Conexão Caturité, o assistente social Heraldo Moura abordou a importância da vacinação contra a COVID-19 para pessoas idosas.

Ele destacou que, desde dezembro de 2024, o Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a Covid-19 no calendário nacional de vacinação para idosos, garantindo uma dose a cada seis meses.

Essa medida visa proteger esse grupo vulnerável contra complicações da doença, especialmente aqueles com comorbidades como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares.

Heraldo reforçou que as vacinas são seguras e eficazes, ajudando a estimular o sistema imunológico, que naturalmente se torna menos eficiente com o avanço da idade. Ele alertou ainda que a COVID-19 continua circulando e incentivou os idosos a procurarem as unidades de saúde para manterem a imunização em dia.

Ouça o podcast