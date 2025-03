Prefeitura de João Pessoa alerta sobre prevenção do câncer do colo do útero

Neste dia 26 de março é celebrado o Dia Mundial da Prevenção do Câncer de Colo do Útero, doença que acomete cerca de 17 mil mulheres por ano, no Brasil. Em alusão a data, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) faz uma alerta às mulheres para adotar medidas de prevenção a esse que é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina.

“O câncer do colo do útero é um problema de saúde pública no Brasil, sendo o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina, excetuando-se o câncer de pele não melanoma, e a quarta causa de morte de mulheres por câncer no país. Atinge principalmente mulheres com maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde, mas, apesar de ser um câncer frequente, suas lesões iniciais podem ser identificadas pelo teste de Papanicolau (exame preventivo) e, quando tratadas, evitam o surgimento da doença”, explica a coordenadora de saúde da mulher, Rosselle Leite.

Para esse cuidado preventivo, a Secretaria Municipal de Saúde oferta uma assistência integral que começa ainda na infância. Para meninas e meninos de 9 a 14 anos, e outros grupos específicos definidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), é ofertada a vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV), responsável por 99% dos casos de câncer de colo de útero.

Para as mulheres adultas, a SMS oferta rotineiramente o exame para detecção da doença em todas as Unidades de Saúde da Família (USF). Por meio do exame citológico, também conhecido como Papanicolau, são coletadas células do colo do útero da mulher com o objetivo de detectar alterações celulares que podem indicar câncer de colo de útero e outras condições, como infecções vaginais e cervicais, a exemplo da candidíase, tricomoníase e vaginose bacteriana, além das infecções por HPV.

De acordo com orientações do Ministério da Saúde, deve realizar o exame toda mulher entre 25 e 64 anos que tenha vida sexual ativa. Para fazer o exame, a mulher deve dirigir-se à USF onde é assistida. O atendimento é por demanda espontânea, mas dependendo da unidade pode ser necessário um agendamento interno para melhor organização dos atendimentos. As Unidades de Saúde da Família da Capital funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

Vacinação – Na Rede Municipal de Saúde, a vacinação é destinada para meninas e meninos de 9 a 14 anos e outros grupos específicos definidos pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), a exemplo de mulheres e homens que vivem com HIV, transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos na faixa etária de 9 a 45 anos, vítimas de abuso sexual e pessoas imunocompetentes.

Também fazem parte do grupo para prevenção usuários de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) de HIV, com idade de 15 a 45 anos, que não tenham tomado a vacina HPV ou estejam com esquema incompleto (de acordo com esquema preconizado para idade ou situação especial); e pacientes com Papilomatose Respiratória Recorrente/PRR a partir de 2 anos de idade.

Para ampliar a vacinação desses públicos, a SMS está realizando uma busca ativa por jovens entre 15 e 19 anos que perderam a oportunidade de se vacinar contra o HPV dentro da faixa etária recomendada. A busca segue até o dia 17 de junho, com objetivo de garantir esse cuidado e ampliar a cobertura da vacinação, sendo realizada também nas escolas públicas e privada.

Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina. O imunizante está disponível nas Unidades de Saúde da Família, policlínicas municipais, Centro Municipal de Imunização e nos três pontos móveis que funcionam em horário estendido até as 21h: Home Center Ferreira Costa, na BR-230, Shopping Sul, no bairro dos Bancários e Shopping Tambiá, no Centro da Capital.

Câncer de Colo de Útero – É um tipo de câncer que se desenvolve nas células da região mais baixa do útero e ocorre quando essas células passam a se multiplicar de forma desordenada. A maioria dos casos está relacionado à infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV).

“Os sintomas desse tipo de câncer podem variar dependendo do estágio da doença e, nos estágios iniciais, pode não apresentar sintomas visíveis, por isso, é tão importante a realização do exame citológico como forma de prevenção e rastreio precoce da doença, além da vacinação contra ao HPV ainda na infância/adolescência”, conclui Rosselle Leite, coordenadora de saúde da mulher da Secretaria Municipal de Saúde.