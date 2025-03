Podcast: faça escolhas inteligentes para uma alimentação saudável

No quadro Conversa com a Nutri, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque trouxe valiosas dicas sobre como fazer escolhas alimentares inteligentes para uma vida saudável.

Ela ressaltou a importância de optar por alimentos naturais, como frutas, vegetais e grãos integrais, enquanto reduzimos o consumo de industrializados, ricos em açúcares e gorduras saturadas.

Amanda explicou que pequenas mudanças diárias na alimentação podem melhorar a saúde a longo prazo, prevenindo doenças e promovendo mais energia e disposição.

Ela também destacou a importância de manter um intestino saudável e a prática de hidratação constante. No final, Amanda lembrou que não é necessário abrir mão de momentos de prazer alimentar, mas que esses devem ser esporádicos.

Ouça o podcast aqui.