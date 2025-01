No quadro Saúde Pública do programa Conexão Caturité, a dermatologista Luciene Belarmino, do serviço de referência em hanseníase de Campina Grande, abordou a campanha Janeiro Roxo.

A ação visa conscientizar a população sobre a hanseníase, doença infecciosa que ainda atinge milhares de brasileiros.

Dra. Luciene destacou a importância do diagnóstico precoce e do tratamento, que é eficaz e disponibilizado gratuitamente pelo SUS.

Com sintomas como manchas na pele com perda de sensibilidade e formigamento em nervos periféricos, a hanseníase pode deixar sequelas graves se não tratada.

A médica reforçou que o preconceito deve ser superado, pois a doença tem cura e o tratamento precoce é a melhor forma de prevenção e controle.

