Transplantes: Trauma de Campina Grande se destaca nas doações de coração

O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, unidade pertencente à rede de saúde do Governo Paraíba, em Campina Grande, vem se destacando como a unidade que mais realizou captações de coração para transplantes da Paraíba em 2024. No estado foram 11 doações contabilizadas de janeiro até agora, das quais oito no Trauma CG.

A doação mais recente aconteceu na tarde da última quinta-feira (7), após a confirmação da morte encefálica de um paciente de 29 anos, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O bom resultado alcançado é comemorado pela Central de Transplantes da Paraíba, que tem uma unidade de trabalho dentro do hospital, e pelo próprio hospital, reforçando o compromisso e empenho da gestão para que os pacientes que necessitam da doação de órgãos tenham uma nova chance de vida.

O Trauma-CG também tem ampliado o número de doações de múltiplos órgãos e tecidos, somando, até o momento, 14 doações efetivas. De acordo com informações da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) e a Organização a Procura de Órgãos (OPO), nos dias de captação é montada uma verdadeira força-tarefa na unidade de saúde, envolvendo, além dos próprios funcionários do hospital, a equipe da Central de Transplantes, equipe médica de captação, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal. Nesses casos, o tempo é decisivo para o sucesso do transplante.

O planejamento e a logística adotados pela Central são de fundamental importância para que o paciente que está na lista de espera possa receber o órgão em tempo hábil.

O diretor-geral do Trauma-CG, Sebastião Viana, destaca a importância da doação de órgãos e o papel fundamental que o hospital desempenha nesse processo.

“O Hospital de Trauma de Campina Grande tem realizado um trabalho essencial na busca por doadores e na realização das cirurgias de captação de órgãos para transplante. O aumento no número das doações reflete o trabalho de conscientização das famílias, por meio da Central de Transplantes Estadual”, ressaltou.

Sebastião enfatizou ainda a importância da parceria entre a unidade e Central de Transplantes. “Este é um trabalho que fazemos juntos com a Central Estadual de Transplantes e com cada família doadora que acredita na importância da doação de órgãos. Que possamos continuar contribuindo para que muitas outras vidas possam ser salvas”, acrescentou.

Ainda de acordo com o gestor, as equipes seguem preparadas e atentas para que, sempre que houver a possibilidade de uma doação, realizar o procedimento com dignidade, ética e o respeito que cada doador e receptor merecem.