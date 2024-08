Nova doação de múltiplos órgãos é registrada na Paraíba

Uma nova doação de múltiplos órgãos foi registrada, na noite dessa sexta-feira (30), pela Central de Transplantes no Hospital Metropolitano. A doadora, uma paciente de 32 anos, estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, onde foi admitida após sofrer uma hemorragia subaracnóidea (extravasamento de sangue para os espaços que cobrem o sistema nervoso central, tendo como principal causa a ruptura de um aneurisma intracraniano). Essa é a sétima doação do mês de agosto no estado, somando um total de 37 doações no ano. A média é de 4,6 doações mensais.

Após a confirmação do diagnóstico de morte encefálica, a família da paciente tomou a decisão de permitir a doação dos seus órgãos. Foram doados o fígado, os rins e as córneas. O fígado ficou na Paraíba para uma mulher de 51 anos; o rim direito foi aceito pela Central de Transplantes do Rio de Janeiro, para uma mulher de 52 anos; e o rim esquerdo foi recebido por uma paraibana de 48 anos. As córneas foram levadas para avaliação no Banco de Olhos da Paraíba.

Depois da cirurgia de captação, os órgãos foram levados para os hospitais transplantadores, com a ajuda da equipe do Corpo de Bombeiros, que fez o transporte com a agilidade necessária.

Para a diretora da Central Estadual de Transplantes, Rafaela Dias, é preciso falar em vida sobre o desejo de se tornar um doador de órgãos. “Mais um caso reforça a importância do diálogo sobre a doação de órgãos, bem como a necessidade de sensibilizar a sociedade para a relevância deste ato de solidariedade e amor ao próximo. A doação de múltiplos órgãos é um lembrete poderoso de como a vida pode ser renovada mesmo em momentos de perda. A Central de Transplantes continuará empenhada em sensibilizar a população sobre a importância da doação de órgãos e em garantir que mais vidas possam ser salvas através deste ato nobre”, enfatizou.

Em 2024, a Paraíba já realizou 205 transplantes e 599 pessoas ainda aguardam na lista de espera por um órgão.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online