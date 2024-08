Podcast: associação destaca importância da participação social nas questões do SUS

Na participação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campina Grande e Região no programa Conexão Caturité, Ângela, fisioterapeuta e presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campina Grande, destacou a importância do controle social e da participação ativa da população nas questões relacionadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Ela informou que está em João Pessoa representando Campina Grande na 4ª Conferência Estadual de Gestão de Trabalho e Educação em Saúde, onde defende propostas locais que serão levadas à Conferência Nacional de Saúde.

Ângela também reforçou o convite para que a população participe das reuniões mensais do Conselho Municipal de Saúde, enfatizando que a união entre usuários, trabalhadores e gestores é essencial para fortalecer e melhorar o SUS.

