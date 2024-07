Podcast: saiba como levar a decoração industrial para a sua casa

No quadro “Ambientando” do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo trouxe um tema muito atual e cheio de estilo: a decoração industrial.

Ela explicou que esse estilo, surgido nos lofts de Nova York na década de 1950, é marcado pelo uso de materiais brutos, espaços amplos e elementos expostos, como paredes de tijolos aparentes, concreto, vigas de metal e tubulações à mostra.

Ana detalhou como aplicar a decoração industrial em diferentes ambientes da casa, começando pela sala de estar, onde se pode deixar tijolos aparentes, usar concreto e optar por móveis robustos de metal e madeira.

Na cozinha, a sugestão é incorporar armários de metal ou madeira de demolição, bancadas de concreto ou aço inoxidável e prateleiras abertas.

Para o quarto, ela recomendou camas com estrutura de metal ou madeira rústica, roupas de cama em tons neutros e iluminação com luminárias de estilo industrial.

No banheiro, Ana Cecília sugeriu revestimentos de cimento queimado ou azulejo de metrô, bancadas de concreto ou mármore com estrutura metálica e iluminação com arandelas de metal.

Ouça o podcast completo abaixo e saiba mais.

