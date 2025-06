São João do Carneirinho celebra tradição em Campina Grande

A nona edição do São João do Carneirinho foi marcada por uma verdadeira celebração das origens das festas juninas em Campina Grande.

O evento, que integra as comemorações do Jubileu de 50 anos do Festival de Inverno, reuniu música, dança, religiosidade e cultura popular em uma só festa.

Com a imagem de São João exposta no centro das apresentações culturais e a Casa Memorial Severino Cabral totalmente decorada, o evento reforçou o caráter sagrado e tradicional do São João.

A programação contou com a apresentação da Filarmônica Epitácio Pessoa e de grupos culturais como Acauã da Serra, Caetés, Itaperoá e a quadrilha Arraial em Paris.

Consolidado no calendário cultural da cidade, o São João do Carneirinho mostra que celebrar o São João também é valorizar a fé, a história e as raízes populares do Nordeste.

*com informações da TV Cabo Branco