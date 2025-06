Na noite dos namorados d’O Maior São João do Mundo, o Parque do Povo se vestiu de amor e o clima de romance esteve por todos os lados. Além do casamento coletivo, que celebrou as histórias de uma centena de casais, os restaurantes estavam decorados para receber jantares românticos.

Os corredores do Parque do Povo acolheram os casais, os solteiros, as famílias, e todo mundo que manteve viva a tradição da celebração na véspera do dia de Santo Antônio. A fogueira d’O Maior São João do Mundo fez do PP uma grande quermesse, com comidas regionais de todos os tipos, brincadeiras realizadas pelas ativações e música boa para “arrastar o pé”.

No palco principal, a programação teve início na voz de Alexandre Tan. Com um instrumental protagonizado por uma mistura de sanfona e metais, o cantor campinense trouxe releituras de clássicos nordestinos como “Anunciação” e “Que nem jiló” e ainda fez uma homenagem aos saudosos Genival Lacerda, que nos deixou em 2021 e Biliu de Campina, falecido em 2024.

Em seguida, subiu ao palco Flávio José, símbolo do forró raiz. O consagrado artista agradeceu a reverência que Wesley Safadão fez a ele no show do último dia 6 e ainda falou que se alegra com homenagens que respeitam seu trabalho. Junto ao paraibano, a multidão cantou a plenos pulmões músicas como “A natureza das coisas”, “Me diz amor”, “Seu olhar não mente” e “Tareco e Mariola”.

De volta a’O Maior São João do Mundo, Leonardo trouxe um repertório romântico que fez jus aos seus 41 anos de carreira. Ele exaltou a estrutura e organização das festas nordestinas e ainda afirmou felicidade por estar novamente no Parque do Povo: “Todo artista que passa por aqui, ele é privilegiado, é contemplado por Deus e para mim não seria diferente”.

A banda Seu Desejo fechou a noite dos namorados com clássicos do forró romântico de uma trajetória de duas décadas de carreira, eternizados na voz dos vocalistas Yara Tchê e Alessandro Costa. Emocionados por estarem mais uma vez n’ O Maior São João do Mundo, os cantores revelaram que celebram quando veem o nome do grupo na grade de programação do evento.

O público se dividiu entre o Palco Principal e os oito palcos descentralizados, celebrando a mistura dos ritmos e as cores do São João, sob olhar protetor dos santos juninos que colorem o “céu” da Pirâmide, e embalados pelos trios de forró, bandas e repentistas, que também fizeram a festa nos Coretos, Ilhas de Forró , Quadrilhódromo e Palco Cultural.

No ritmo do amor, o público fiel e apaixonado permaneceu animado até altas horas da manhã. Entrando no dia de Santo Antônio com as melhores vibrações possíveis.