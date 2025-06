´Pelo Avesso´: o ´menino´ de Campina que canta como gente grande

Um jovem artista com um carisma que salta à vista, à primeira vista.

Eis a síntese para o músico e cantor Fabiano Guimarães, um talento nascido na terra d’O Maior São João do Mundo e que tem desbravado novas fronteiras com a sua arte e perseverança.

Fabiano é o segundo entrevistado da segunda temporada da série Pelo Avesso, conteúdo do canal do YouTube do ParaibaOnline, em parceria com o Jornal da Manhã, da Rádio Caturité FM.

As origens do artista, os primeiros passos na desafiadora vontade de ser reconhecido e admirado em sua terra natal fazem parte dessa ‘prosa junina’, que certamente agradará aos internautas.

No bate-papo, Fabiano exterioriza todo o seu amor por Campina Grande, mesmo quando canta em palcos bem distantes.

Assista a entrevista e compartilhe as nuances de um artista em ascensão, com a juventude soprando a seu favor.

Acesse aqui!