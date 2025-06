Parque do Povo tem forró e sertanejo nesta sexta-feira

A noite desta sexta-feira (13) é uma das mais esperadas pelo público. A versatilidade dos artistas que fazem a festa deve ocupar os quatro cantos do PP e trazer forrozeiros de todos os lugares para curtir O Maior São João do Mundo.

O Palco Principal terá como a primeira atração o show do paraibano Jefferson Arretado, embalando públicos de todas as idades com muito forró e alegria. Na sequência Brasas do Forró puxa o fole, com novos sucessos e com os clássicos que embalaram toda uma geração.

A terceira atração a subir no palco será Simone Mendes, com o repertório que passeia entre o sertanejo, forró e hinos da “sofrência”, levando fãs de todas as idades para o PP. Seguida pelo projeto “À Vontade”, que traz os cantores Luan Estilizado, Zezo e Raí Saia Rodada para fechar à noite com clássicos dos vários estilos do forró e novas versões de músicas que já fazem parte do setlist dos shows de cada um.

Enquanto isso, a música não para nos diversos palcos espalhados pelo QG do Forró, que recebem mais de 20 atrações, para quem quiser dançar, celebrar a noite e a vida, ou aproveitar o Dia de Santo Antônio para encontrar um amor.

Os portões abrem a partir das 17h, confira a programação e se prepare para mais um “sextou”:

Pirâmide

Junina Escurrega Mai Num Cai – CG

Junina Filhos de Campina – CG

Junina Moleka 100 Vergonha – CG

Banda Jessica Fernandes

Claudia Lemos

Palco Cultural

Dilsinho Medeiros

Lucca e Wilker

Ton Oliveira

Zé Lagoa

Trio Forró do Bom

Trio Pegada de Patrão

Trio Isac do Acordeon

Seu Vavá

Trio Forró Show

Trio Forró da Abobora

Trio Nota 10

Zé Bezerra

Trio Forró da Gente

Trio forró da Massa

Trio Forró de Boa

Coreto Catedral

Gaviões da Paraíba

Coreto Emboladores

Condor e Lindalva

Quadrilhódromo

Trio Baião de 3

Missa de Santo Antônio

Grupos Folclóricos – CG