Na noite mágica do Dia dos Namorados, véspera de Santo Antônio — o santo casamenteiro — o coração do Parque do Povo pulsou mais forte com a realização de um dos momentos mais emocionantes d’O Maior São João do Mundo: o tradicional Casamento Coletivo. Organizado pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura, o evento oficializou a união de 100 casais, em uma cerimônia repleta de cultura, emoção e simbolismo, na icônica Pirâmide do Parque do Povo.

A celebração teve início com o cortejo dos noivos e noivas pela parte superior do Parque do Povo, em direção à Pirâmide. O desfile, carregado de alegria e expectativa, encantou turistas e campinenses que acompanhavam a movimentação. Ao som da marcha nupcial, interpretada por integrantes da Filarmônica Epitácio Pessoa, os casais foram adentrando na Pirâmide sob aplausos do público e das autoridades presentes, compondo um dos cenários mais bonitos da noite.

Abrindo a cerimônia, o secretário de Cultura, André Gomes, ressaltou o valor sociocultural da iniciativa da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima e a alegria de contribuir para a realização de sonhos.

“Gostaria de saudar, primeiramente, todos esses casais maravilhosos que eu tive a oportunidade de, durante esses últimos 60 dias, compartilhar belíssimas histórias de vida. E hoje, estar aqui com vocês, tendo a oportunidade de celebrar esse momento especial, esse matrimônio de caráter civil, é motivo de satisfação. Saber que a gestão do prefeito Bruno, valoriza, de fato, as histórias e as tradições e reconhece a importância desse momento dentro d’O Maior São João do Mundo”, destacou o secretário.

Em seguida, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, acompanhado da primeira-dama Juliana Figueiredo Cunha Lima, agradeceu a todos os presentes e deixou uma mensagem especial aos casais.

“Eu gostaria de fazer uma exaltação ao amor, ao respeito, à parceria, à cumplicidade, à união, àquilo que mantém de pé o relacionamento. Hoje se confirma uma decisão que vocês tomaram no coração, perante à cidade, perante à justiça, perante tantos olhos e tantos corações. Portanto, que vocês possam se amar e se respeitar. Que possam, nesse respeito, nesse apoio, nessa cumplicidade, consolidar a convivência, a família e transformar a casa em um lar verdadeiro. Que Deus possa nos abençoar, iluminar, possa dar sabedoria e discernimento, paciência, e um coração sempre disposto a servir e não procurando ser servido”, externou o prefeito.

Representando o Senac Paraíba, parceiro do evento, esteve na mesa de honra a diretora de Educação Profissional da instituição, Vera Lúcia, que, premiou três casais com viagens. Os casais também participaram de sorteios de premiações, como um ano de internet da Proxxima Telecom. Além disso, todos eles receberam kits da Natura e voucher de compras do Assaí.

A cerimônia seguiu sob a condução da juíza Renata de Barros Paiva, que deu início aos atos oficiais, saudando os casais e falando sobre o verdadeiro significado do matrimônio. A magistrada destacou a felicidade de estar, pela primeira vez, celebrando o Casamento Coletivo.

“Queria expressar a emoção que eu sinto em presidir pela primeira vez essa cerimônia do Casamento Coletivo aqui no Parque do Povo. Neste mês em que eu, coincidentemente, completo 20 anos como magistrada aqui nesta comarca de Campina Grande. Sinto-me profundamente honrada por unir a minha trajetória pessoal e profissional à tradição mais vibrante e simbólica da nossa cidade, o nosso São João, e nela poder exercer a minha função. Fazer parte desse instante tão representativo para a nossa cultura é, para mim, um motivo de grande alegria. Dentre as muitas funções que cabem a um juiz, a de celebrar uniões é, certamente, a mais gratificante”, reforçou a juíza.

O ponto alto da noite foi o tão esperado “sim” coletivo. Em uníssono, os 100 casais oficializaram suas uniões, emocionando o público presente. Na sequência, os recém-casados dançaram a tradicional valsa ao som de belas canções, nas vozes dos cantores Marco Júnior, Edra Veras e Júlia Hadassa, encerrando a cerimônia sob o brilho das luzes e o calor do público que testemunhou esse instante de emoção e união.

O Casamento Coletivo d’O Maior São João do Mundo reafirma não apenas a importância cultural dessa tradição, mas também o compromisso da gestão municipal de Campina Grande em promover inclusão e cidadania. A iniciativa oportuniza o acesso gratuito ao matrimônio civil para pessoas que sonham em oficializar sua união, mas muitas vezes encontram barreiras financeiras. Um gesto que, mais uma vez, transforma vidas e eterniza histórias de amor em meio a uma das maiores festas populares do país.