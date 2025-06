Veja a programação da noite desta quinta-feira no Parque do Povo

Confira abaixo as atrações da noite desta quinta-feira no Parque do Povo, epicentro do Maior São João do Mundo em Campina Grande.

*Pirâmide*

18h – Casamento Coletivo

22h – Lidiane Oliveira

00h40 – Barbosinha

*Ilha Zé Lagoa*

18h – Trio Os Tropicais do Forró

21h05 – TRIO DJAIR E PARCEIROS DO FORRO

00h10 – Trio Reflexo Musical

*Ilha Zé Bezerra*

18h – Trio Farinha com Rapadura

21h05 – Trio Forró Bom todo

00h10 – Trio Forró bom gosto

*Ilha Seu Vavá*

18h – Trio Magnatas do Forró

21h05 – Trio Havai

23h30 – Trio Luca da Paraiba

*Palco Cultural*

18h – Niedson Lua

21h05 – Taynana Flor do Campo

00h10 – Adriano Moreno

*Quadrilhódromo*

18h – Trio Lavaredas

20h- Escola Padre Anchieta – CG

*Coretos*

20h- (Catedral)- ARROCHO DO FORRO

21h- (Emboladores)- BEIJA-FLOR E WILL

*Palco Principal*

19h – Alexandre Tan

21h – Flávio José

23h – Leonardo

01h – Seu Desejo