Receita: empadão de milho é a dica criativa para o São João

*Vídeo: ParaibaOnline

Se você quer variar o cardápio junino e apostar em algo diferente do tradicional bolo ou da canjica, a dica do gastrólogo campinense Júlio César Vilar é o empadão de milho. Em entrevista à Rádio Caturité FM, ele ensinou uma receita prática e versátil, que pode ser adaptada com proteína ou servida apenas com o creme de milho.

“Esse empadão é feito com ingredientes simples e acessíveis, e pode ganhar mais sabor com calabresa, frango ou até aquela proteína que sobrou do almoço. É uma forma de reinventar a comida e aproveitar tudo”, explicou.

Para a massa, a receita leva:

– 200g de manteiga ou margarina

– 2 gemas

– Farinha de trigo até dar o ponto

– Uma pitada de sal

Já o recheio é um creme espesso feito com:

– Uma lata ou 200g de milho

– 2 colheres de sopa de manteiga

– 3 colheres de farinha de trigo

– 1 xícara de leite

– 1 xícara de queijo ralado (parmesão ou outro da preferência)

– Uma gema para pincelar

“O recheio precisa esfriar antes de ser colocado na massa, para ter a textura ideal. Depois é só cobrir, pincelar com gema e levar ao forno a 180ºC por 30 minutos. O cheiro na cozinha vai denunciar que tá pronto!”, brincou Júlio.

O empadão é uma opção perfeita para quem quer inovar sem deixar o sabor do milho de fora das festas de São João.