Além de ser uma festa que exalta a cultura popular, o São João também tem vínculo religioso e a tradição da fé católica se faz presente ao longo de todo o mês de junho.

Por esse motivo, dezenas de pessoas compareceram ao Parque do Povo, como foi o caso da família de Juliana e Maurenise Machado, mãe e filha, que sempre participam dos dias religiosos:

“Independente da programação a gente sempre vem pra renovar a nossa fé e mostrar que nós católicos também temos a força de trazer mais gente [para cá], não é só quando é festa com cantores de fora, mas também quando é religioso a gente sempre está presente”.

No palco principal, a noite teve início com Elson Júnior e o Ministério Unidos pela Fé. O cantor animou o público, que entoou em uma só voz músicas de louvores e gratidão a Deus.

Em seguida, subiu ao palco o Padre Nilson. Apesar desta ser sua oitava vez no evento, ele afirmou estar feliz como na primeira vez e celebrou o espaço reservado para artistas religiosos: “Acho muita coerência da parte da organização do evento. Aliás é festa de São João, é festa de Santo Antônio, é festa de São Pedro não teria sentido fazer uma festa com várias atrações e sem um espaço para a religião”.

O Maior São João do Mundo celebra a fé e as raízes nordestinas. Entendendo que além de festejar, o mês de junho é também para agradecer.

*Gabryele Martins/Arte Produções