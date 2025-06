Maior São João: Saiba o que os casais esperam no dia dos namorados junino

É doze de junho, o amor está no ar e O Maior São João do Mundo já está no clima do romance. A véspera de Santo Antônio é uma das datas dedicadas ao sentimento nos festejos juninos e o dia será todo dele!

O Parque do Povo faz parte da história de muitos casais. Alguns se conheceram no meio do forró, casaram e tiveram filhos. Outros fizeram do parque o lugar do primeiro encontro e não abrem mão de passar o doze de junho no forró.

Pensando nisso, fomos procurar saber o que os casais esperam do dia para esse dia dos namorados junino.

Jessica Daiane e Munike Paixão se conheceram há quatro meses e adoram vir ao Parque do Povo juntas. Muito apaixonadas, elas se declaram uma para outra e não vacilaram em dizer o que queriam de presente no dia dos namorados:

“Eu quero que ela pule uma fogueira acesa por mim. Pra provar o amor dela”, disse Munike, entre risos.

Ao que Jessica respondeu: “De presente eu quero que Santo Antônio nos abençoe, pra a gente se casar”.

Entre as simpatias que envolvem O Maior São João do Mundo, há quem diga que o casal que passar debaixo da fogueira do PP está destinado a se casar. Letícia Dala concorda e disse que levará o namorado, Rafael Valença, que respondeu animado que passaria com ela. O casal está junto há cinco anos e vê nos festejos juninos um momento para celebrar o amor que os une. De presente, ele disse querer um ingresso para o camarote 7K, já ela, um dia pra jantar e passear no parque.

E para os solteiros: calma! O cupido nunca falha em chegar. E mesmo no apagar das luzes d’ O Maior São João do Mundo, é possível se apaixonar no Parque do Povo, como o casal Aline Cezário e Ralf Nóbrega. Eles se conheceram na última noite do São João de 2017, quando já não mais pensavam que encontrariam alguém.

Mulher decidida, Aline ofereceu uma dose de cachaça a Ralf e o chamou para dançar. Da dança veio a conversa e aí brotou um sentimento bonito, que tem tudo a ver com o São João. Eles casaram e a cerimônia contou com votos em formato de cordel, chapéu de couro e um foto da pirâmide do Parque do Povo sendo construída como presente. Lembrando sempre da construção do amor dos noivos, que pretendem levar os futuros filhos ao lugar onde se conheceram.

Não importa em qual lugar do PP você está: o cupido pode te achar. Seja no casamento coletivo, na arena, nos restaurantes ou no camarote, O Maior São João do Mundo é o melhor lugar para se estar no dia dos namorados.