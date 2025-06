Hoje é dia de celebrar o amor em grande estilo n’O Maior São João do Mundo. Nesta quinta-feira, dia 12 de junho, o coração do Parque do Povo será tomado pela emoção e pela alegria de 100 casais que irão dizer o tão esperado “sim” no tradicional Casamento Coletivo, um dos momentos mais aguardados e simbólicos do calendário junino de Campina Grande.

A cerimônia, realizada pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura, acontece na icônica Pirâmide, espaço que se transforma em cenário de sonhos para dezenas de noivos e noivas que oficializam a união civil em meio à uma das maiores festas populares do Brasil.

Desde as primeiras horas da manhã, os preparativos para esse momento inesquecível já acontecem. As noivas iniciaram o dia com um café da manhã especial na sede do Senac, parceiro do evento, embalado com muita música, seguido de momentos de relaxamento com massagens, para aliviar a ansiedade e preparar o coração para a cerimônia.

Em seguida, começam os trabalhos de produção: cabelo, maquiagem, vestimentas e todos os detalhes que esse grande dia exige, oferecidos pela Prefeitura em parceria com o Senac, garantindo que todos os casais vivenciem a experiência completa de um casamento digno dos seus sonhos.

A partir das 17h, as noivas, devidamente produzidas, se dirigirão ao Centro Cultural Lourdes Ramalho, onde irão se encontrar com seus pares. O momento ganha ainda mais beleza com o cortejo pelos corredores do piso superior do Parque do Povo, que terá início às 18h, rumo à Pirâmide. Lá, às 19h, acontecerá a tão aguardada cerimônia, que, este ano, reserva muitas surpresas para os noivos, e, claro, para o público. A celebração será conduzida pela juíza Renata Barros de Assunção Paiva, participando pela primeira vez desse ato coletivo de amor e cidadania.

Para o secretário de Cultura de Campina Grande, André Gomes, o Casamento Coletivo é mais do que uma tradição; é um ato de inclusão social e de valorização da cultura popular. “É um dia grandioso, que transforma a vida desses casais. Estamos falando de sonhos realizados, de famílias que se formam e de histórias que se eternizam dentro da maior festa junina do mundo. Essa é a verdadeira essência do São João de Campina: unir pessoas, valorizar nossas tradições e fazer com que cada momento seja inesquecível para todos que participam”, destacou o secretário.

Assim, o Casamento Coletivo segue reafirmando seu papel como um dos momentos mais emocionantes e simbólicos d’O Maior São João do Mundo, celebrando não apenas o amor entre duas pessoas, mas também a força da cultura e da tradição que fazem de Campina Grande referência nacional em festa, emoção e história.