A Fogueirinha, do bairro de Cruz das Armas, é a campeã do XXIX Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa 2025. O resultado foi anunciado na noite desta quarta-feira (11) pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e Liga das Quadrilhas Juninas da Capital (LiquajuJP). Em segundo, ficou a Lageiro Seco, do Roger, e, em terceiro, a Sanfona Branca, do bairro de Mangabeira. As três se classificam para a etapa estadual. Nesta quinta-feira (12), se apresentam seis juninas do grupo B, a partir das 20h.

“O Festival Municipal de Quadrilhas Juninas chegou em sua vigésima nona edição extremamente forte e nós temos a certeza de que, nesses últimos quatro anos, o governo Cícero Lucena foi fundamental para o renascimento desse movimento das quadrilhas juninas. Desde 2021, fazemos uma política de acolhimento e estímulo às juninas na gestão da Funjope, e o Festival aparece como uma amostra visível dessa política”, inicia o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que a Fundação, por orientação do prefeito Cícero Lucena, tem estimulado financeiramente as quadrilhas com recursos próprios do Fundo Municipal de Cultura. Este ano, por exemplo, a Funjope pagou R$ 650 mil para elas. Além disso, foi investido mais de R$ 1 milhão na estrutura e em todo o processo de organização do movimento das quadrilhas juninas que começa com o Pré-Junino nos bairros, se apresentando para as comunidades, para o público de cada junina, em cada bairro em que está situada.

“Então, nós celebramos muito esse momento e agradecemos às quadrilhas juninas e aos quadrilheiros pela dedicação. Na madrugada desta quarta-feira, pude entregar os prêmios às campeãs Fogueirinha, Lageiro Seco, Sanfona Branca, mas nós temos a absoluta certeza de que todas as nossas quadrilhas juninas saem campeãs desse Festival que ainda não terminou porque ainda temos mais duas noites”, acrescenta o diretor.

Passaram pela arena, nesta quarta-feira, as juninas Fulô do Cerrado, do bairro Funcionários II; Flor do Mandacaru, de Mandacaru; Babado de Xita, do Cristo Redentor; Paraíba, do bairro da Torre, e Tradição Matuta, de Mangabeira. As três últimas colocadas foram as juninas Babado de Xita, Flor do Mandacaru e Junina Paraíba que agora passam a integrar o grupo B.

Shows – Antes das apresentações das juninas, o público contou com um aquecimento animado pelo cantor Léo Bezerra e, em seguida, o cantor Raifi Sousa. Os artistas comemoraram por fazer parte da programação junina de João Pessoa.

“Fazer parte desse Festival se tornou um divisor de águas na minha carreira. Primeira vez participando de um evento pela Funjope. Eu já fiz shows enormes, mas esse evento foi muito especial, uma oportunidade incrível”, comentou Léo Bezerra. Durante o show, o artista fez um resgate do forró das antigas, com músicas que fazem parte da história de muitos fãs.

O cantor Raifi Sousa também afirmou estar feliz por fazer parte do evento. “Participar com minha banda do Festival de Quadrilhas no São João de João Pessoa é uma honra e uma grande responsabilidade. Esse evento representa a alma do nosso Nordeste, reunindo tradição, alegria e a força da cultura popular. Estar nesse palco, no meio de um dos maiores festejos juninos do Brasil, é ter a chance de celebrar nossas raízes com o povo, de emocionar e ser emocionado. É muito mais do que uma apresentação musical. É um reencontro com a nossa identidade, com o calor humano e com a força da comunidade que faz essa festa ser tão especial. Para nós, é um privilégio fazer parte dessa história”, comentou.

O repertório do artista foi preparado com muito carinho e envolveu uma mistura que respeita a tradição e também conversa com o presente, incluindo forró tradicional, com clássicos e também forró atual, com uma pegada mais moderna e animada. “A ideia é sempre manter a energia lá em cima e garantir que o público se divirta do começo ao fim”, acrescentou.

Público – A cada noite, os elogios do público ao Festival são mais vibrantes. O instrumentador cirúrgico Gustavo José da Silva ficou feliz ao perceber mudanças no Festival. “Além de ter ficado bem melhor aqui na praia, eu vejo que a estrutura, em relação ao ano passado, também foi ampliada. É um momento bonito, de valorização da nossa cultura e também dos quadrilheiros. Muito bom”, avaliou.

Para a comerciante Eliane Ramalho, o evento está sendo impecável. “Eu acho muito bonito porque é a nossa tradição. Esse é um trabalho perfeito. A gente percebe que o pessoal ensaia muito tempo antes para apresentar belas coreografias e roupas bem bonitas. Gosto muito de ver. Estão todos de parabéns”, comentou.

Do Rio de Janeiro, a dona de casa Albertina Correia Lima e o aposentado Maurício Lima estão em João Pessoa para prestigiar os eventos juninos. “Gosto muito da tradição das quadrilhas juninas e é importante perceber como isso é valorizado aqui”, destacou ela. Para Maurício, o evento merece aplausos. “É tanta gente que, daqui a pouco, vai ter que cobrar ingresso”, brincou.

A aposentada Josenilda Pacheco é fã de apresentações juninas e garantiu que é assídua quando se trata do Festival de Quadrilhas. “Eu venho sempre para o Festival e este ano está excelente, nota dez. A gente percebe a organização e também tem muita segurança, o que deixa todo mundo tranquilo para curtir. Vale a pena ver. É lindo demais”, elogiou.

Programação – O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa segue nesta quinta-feira (12) com as juninas do grupo B: Santo Antônio, do bairro Jardim Veneza; Aconchego, de Cruz das Armas; Pó de Serra, de Mangabeira; Só Risos, do José Américo; Zé Monteiro, do Cristo Redentor, e Sacode Poeira, do Treze de Maio.

Na sexta-feira (13), são mais seis apresentações do grupo B com as juninas Botijinha, de Cruz das Armas; Tico Mia, de Mangabeira; Sucupira, do Padre Zé; Mangue Seco, de Paratibe; Dona Maria, de Mangabeira, e Lampião, também do bairro de Mangabeira.

No sábado (14), acontece o concurso dos destaques com a escolha do melhor casal de noivos, casal junino, rainha da diversidade e rainha junina. A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.

Premiação – Este ano, a premiação para as campeãs do Grupo A é de R$ 10 mil, R$ 8 mil e R$ 6 mil para os três primeiros lugares. Já para as vencedoras do Grupo B, os prêmios são de R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro colocado.

Integração e segurança – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb) com a Guarda Municipal, Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros.

Para garantir a tranquilidade de quem participou do evento, foi montado um grande esquema de segurança. A Polícia Militar trabalha, a cada dia, com mais de 30 policiais distribuídos em patrulhas e viaturas, acompanhando toda a área do evento e imediações. Há ainda o monitoramento em tempo real, com câmeras de alta resolução, que é reproduzido na Secretaria de Segurança Pública, sendo observado por uma equipe exclusiva.

A Guarda Civil Metropolitana conta com um efetivo de 80 pessoas escaladas, além de motocicletas e seis viaturas a cada noite. O evento conta ainda com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).