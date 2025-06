Dia dos namorados promete muito romantismo no Parque do Povo; veja programação

Nesta quinta-feira, 12 de junho, Campina Grande celebra uma das noites mais emocionantes e aguardadas de O Maior São João do Mundo: o Dia dos Namorados. A festa, que transforma a cidade no principal destino junino do Brasil, ganha contornos ainda mais especiais com uma programação marcada pelo romantismo, reencontros e muita emoção.

No Palco Principal, as atrações foram cuidadosamente escolhidas para embalar os corações apaixonados e criar memórias inesquecíveis. Às 19h, quem abre a noite é Alexandre Tan, preparando o clima para um dos momentos mais esperados: o show de Flávio José, às 21h. Ícone da música nordestina, Flávio traz no repertório verdadeiros hinos do forró, que traduzem em poesia e melodia as emoções do povo nordestino. Seu show promete ser um ponto alto da noite, unindo tradição, saudade e amor.

Às 23h, é a vez do cantor Leonardo assumir o palco com um setlist repleto de sucessos românticos. Com sua voz marcante e canções que atravessam gerações, o sertanejo promete emocionar casais e solteiros, transformando o Parque do Povo em um grande cenário de amor. A noite se encerra com Seu Desejo, à 1h da manhã, mantendo o clima de romance e celebração até o fim.

Mas o amor não estará presente apenas nas músicas.

Às 18h, acontece a tradicional cerimônia do Casamento Coletivo, promovida pela Prefeitura de Campina Grande. Centenas de casais oficializam sua união sob as bênçãos do São João, em um momento simbólico e cheio de emoção que já se tornou marca registrada da programação oficial da festa.

Além do palco principal, o Parque do Povo estará tomado por música nos outros polos culturais. As ilhas de forró, o Palco Cultural, os coretos e o Quadrilhódromo receberão trios e artistas locais que garantirão o arrasta-pé típico da festa junina mais completa do Brasil.

Programação do Parque do Povo

Quinta – 12/06/2025

Pirâmide

18h – Casamento Coletivo

22h – Lidiane Oliveira

00h40 – Barbosinha

Ilha Zé Lagoa

18h – Trio Os Tropicais do Forró

21h05 – TRIO DJAIR E PARCEIROS DO FORRO

00h10 – Trio Reflexo Musical

Ilha Zé Bezerra

18h – Trio Farinha com Rapadura

21h05 – Trio Forró Bom todo

00h10 – Trio Forró bom gosto

Ilha Seu Vavá

18h – Trio Magnatas do Forró

21h05 – Trio Havai

23h30 – Trio Luca da Paraiba

Palco Cultural

18h – Niedson Lua

21h05 – Taynana Flor do Campo

00h10 – Adriano Moreno

Quadrilhódromo

18h- Trio Lavaredas

20h- Escola Padre Anchieta – CG

Coretos

20h- (Catedral)- ARROCHO DO FORRO

21h- (Emboladores)- BEIJA-FLOR E WILL

Palco Principal

19h – Alexandre Tan

21h – Flávio José

23h – Leonardo

01h – Seu Desejo