Com pedido de casamento no palco, Vila Sítio São João vira cenário de amor

O Dia dos Namorados (12 de junho) é uma data para lembrar a importância do amor, independente da forma, e como o sonho de encontrar a alma gêmea pode concretizar-se. Há quase um ano, a arquiteta Raquel Alves, de Campina Grande, e o programador Bruno Pithon, de Natal, selaram uma história de amor em meio a um show da banda Falamansa, que aconteceu na Vila Sítio São João. A vida do casal começou no Instagram, atravessou a pandemia, e as fronteiras da Paraíba e Rio Grande do Norte.

O cenário não foi por acaso: Falamansa é trilha afetiva de Raquel desde a adolescência, e o pedido de casamento no palco da vila foi surpresa improvisada por Bruno no meio do show, que venceu a timidez de dançar forró e o receio de subir ao palco, para transformar a noite em um marco do relacionamento.

“Onze anos depois eles fizeram o show e eu queria muito subir ao palco, mas na hora que os casais subiram não conseguimos. Então meu noivo conversou com o segurança e com a produção e disse que queria me pedir em casamento”.

Para Raquel, a vila materializou um sonho: “Eu fiquei anestesiada. Tato deu o microfone para Bruno, que é o meu noivo. Nesse momento ele se ajoelhou, e me pediu em casamento. Fiquei assim sem entender nada, mas amando”. No Dia dos Namorados, e véspera de Santo Antônio, a Vila Sítio São João funciona com uma programação que mistura o real e o lúdico, evocando o afeto em cada ambiente.

Estrutura aconchegante

A estrutura do Sítio cultiva um clima aconchegante para casais. Além da ponte “Passa e Fica”, onde estão registradas histórias de casais que já oficializaram compromissos ali, há duas igrejas, com um sino de entrada, representando a bênção dos encontros. O espaço se constitui a partir do que o idealizador do espaço, João Dantas, chama de “realismo fantástico” e, com isso, possibilidade de construir memórias com pessoas amadas.

A vila está aberta ao público apaixonado que busca aconchego e romance junino. E, talvez, mais histórias como a de Raquel e Bruno poderão nascer no final de semana ao som de Mara Pavanelly, Vicente Nery, Samya Maia, Flávio José, Lara Amélia e Sirano e Sirino. Mais informações você pode conferir no instagram @vila_sitiosaojoao .