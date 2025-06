Vice-governador prestigia arraial do CAA de Campina Grande

O vice-governador Lucas Ribeiro participou, nessa terça-feira (10), da festa junina do Centro de Atendimento ao Autista (CAA) de Campina Grande. O evento foi realizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh) e a Associação Campinense de Pais de Autistas, no Sítio São João e reuniu usuários e familiares em uma verdadeira festa da inclusão, cultura e alegria.

O momento de confraternização e comemoração das tradições juninas contou com uma animada quadrilha, banda de forró e comidas típicas.

Para o vice-governador, momentos como esses são a melhor tradução do trabalho realizado pela gestão. “Este arraial representa tudo que buscamos e a razão do nosso trabalho que é impactar de forma positiva a vida das pessoas, não só com terapias e atenção à saúde, mas com sociabilidade, com lazer e essa energia que a gente vê aqui. Gestão é isso, é proporcionar evolução, cuidado e troca de afeto”, destacou.

A coordenadora-geral dos CAAs do estado, Adriana Rocha, destacou a importância da ação. “Essa integração e atividades realizadas com o objetivo de reunir e promover momentos de descontração com os usuários e seus familiares são fundamentais. É uma pauta muito importante para a Secretaria e ao promovermos e vivenciarmos iniciativas como essas, ficamos felizes em constatar o resultado do nosso trabalho e da satisfação dos nossos usuários”.

O CAA-CG é mantido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano e oferece atendimento a cerca de 300 crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), oferecendo um serviço especializado com uma equipe multidisciplinar formada por profissionais de psicologia, serviço social, nutrição, terapia ocupacional, educação física, fonoaudiologia, entre outros.