Veja a programação do Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa

O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa segue, nesta quarta-feira (11), a partir das 19h, com shows dos cantores Léo Bezerra e Raifi Sousa. O evento é realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope) e em parceria com a Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa (LiquajuJP). Na noite desta terça-feira (10), uma verdadeira multidão lotou a arena montada no Busto de Tamandaré, e as juninas mostraram todo o capricho com que prepararam seus figurinos, temas e coreografias.

“O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa é realmente um grande sucesso. Isso é resultado de uma política de cultura, de valorização das culturas populares e das quadrilhas juninas que nós estamos realizando desde 2021, sob orientação do prefeito Cícero Lucena. Gradativamente, estamos estimulando e potencializando as quadrilhas juninas. A cada ano, aumentamos e melhoramos a estrutura para o evento. Começamos ali no estacionamento do estádio Almeidão e depois avançamos com essa estrutura aqui no Busto de Tamandaré. Montamos uma arena realmente única na história das quadrilhas juninas da Paraíba”, destacou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Este ano, conforme continuou, a estrutura está ainda mais ampla, com mais arquibancadas e mais espaço para as quadrilhas realizarem suas performances, com toda uma área de acolhimento.

“E o resultado é esse que nós estamos vendo. Já na primeira noite o festival explodiu de grandiosidade, de potência, com uma forte presença do público, mas também uma dedicação e capacitação muito mais intensa das quadrilhas juninas. O nível de competitividade das quadrilhas juninas de João Pessoa é muito alto”, observou.

Além disso, há o estímulo com recursos financeiros. A Funjope pagou, com recursos próprios, R$ 650 mil direto para as juninas. “Isso significa um investimento por parte do governo municipal. Nós estamos muito contentes com o resultado dessa política. Agradeço muito a todas as pessoas envolvidas, todas instituições que nos apoiam na realização do Festival, como a própria Liga das Quadrilhas Juninas, a Federação das Quadrilhas Juninas da Paraíba, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana, Emlur, Sedurb, todas as secretarias que nos dão suporte e ajudam a realizar esse sucesso pleno que tem sido o Festival de Quadrilhas Juninas”, acrescentou o diretor.

O presidente da LiquajuJP, Edson Pessoa, comemorou o sucesso da primeira noite do Festival e lembrou da dedicação de todos que fazem o evento. “É um desafio para todos nós, quadrilheiros, quem está participando da estrutura, Liga, Funjope, Prefeitura, mas estamos muitos felizes e melhorando a cada ano”, pontuou.

As primeiras cinco juninas que entraram em cena foram Sanfona Branca, de Mangabeira; Lageiro Seco, do bairro do Roger; Fogueirinha, de Cruz das Armas; Pindura Saia, da Ilha do Bispo, e Ubando do bairro do Valentina. Além delas, teve também uma participação especial da junina convidada Elohim. Até a próxima sexta-feira (13), 22 quadrilhas vão se apresentar na praia do Cabo Branco.

Público – Um público gigantesco foi prestigiar a primeira noite do Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa e os turistas exaltaram a beleza do evento. A empresária Nathália Lopes é de São Paulo e está visitando a cidade com o marido, o empresário Diego Wenceslau. Ela ficou encantada com as apresentações. “Somos do interior de São Paulo e temos quadrilhas juninas lá, mas nem se compara com a grandeza que tem aqui. Achamos muito bonito, bem organizado”, observou.

Wenceslau também aprovou o evento. Ele destacou que, além de saber mais sobre a cidade, veio para entender um pouco da cultura das festas juninas. “Para nós, é muito importante conhecer a diversidade da cultura brasileira”, disse.

A dona de casa Maria da Conceição Oliveira Andrade, de João Pessoa, destacou a importância de valorizar as raízes nordestinas. “Eu acho o Festival de Quadrilhas maravilhoso porque é uma dança muito bonita e é típica da nossa região. É a nossa tradição. O São João é uma festa muito boa e as quadrilhas deixam tudo mais bonito. Esse festival está de parabéns”, disse.

A operadora de estacionamento Cássia Reis é do Rio de Janeiro e afirmou estar impressionada com a beleza das quadrilhas juninas. “Eu também estou gostando muito do lugar. É bem interessante esse resgate das culturas, das raízes. Ficamos conhecendo um pouco do nosso Brasil. Muito bacana”, elogiou.

Do Rio Grande do Sul, a aposentada Maria Tereza Berwvaldt disse que em seu estado as festas juninas são bem diferentes das nordestinas. “O folclore maior está aqui no Nordeste. O São João aqui é bem legal. Adoro”, comentou, prometendo voltar.

Programação – O Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa segue nesta quarta-feira (11), com as apresentações do grupo A e entram no tablado as juninas Fulô do Cerrado, do bairro Funcionários II; Flor do Mandacaru, de Mandacaru; Babado de Xita, do Cristo Redentor; Paraíba, do bairro da Torre, e Tradição Matuta, de Mangabeira.

As juninas do grupo B se apresentam nesta quinta-feira (12): Santo Antônio, do bairro Jardim Veneza; Aconchego, de Cruz das Armas; Pó de Serra, de Mangabeira; Só Risos, do José Américo; Zé Monteiro, do Cristo Redentor, e Sacode Poeira, do Treze de Maio.

Na sexta-feira (13), são mais seis apresentações do grupo B com as juninas Botijinha, de Cruz das Armas; Tico Mia, de Mangabeira; Sucupira, do Padre Zé; Mangue Seco, de Paratibe; Dona Maria, de Mangabeira, e Lampião, também do bairro de Mangabeira.

No sábado (14), acontece o concurso dos destaques com a escolha do melhor casal de noivos, casal junino, rainha da diversidade e rainha junina. A programação completa do São João Multicultural de João Pessoa está no link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/saojoao2025/.

Premiação – Este ano, a premiação para as campeãs do Grupo A é de R$ 10 mil, R$ 8 mil e R$ 6 mil para os três primeiros lugares. Já para as vencedoras do Grupo B, os prêmios são de R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente para o primeiro, segundo e terceiro colocados.

Integração e segurança – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública e Cidadania (Semusb) com a Guarda Civil, além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), e Corpo de Bombeiros.