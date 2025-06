São João de Campina Grande alavanca também as locadoras de veículos

A Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla) estimou uma alta de 15% na procura por aluguel de carros em junho, no comparativo com os meses recentes.

O crescimento está associado ao período das férias e, principalmente, às festas juninas, notadamente na região Nordeste.

Reportagem do ´Estadão´ mostrou que no caso de Campina Grande, nesse período do ano, o turismo tem uma participação próxima de 40% na frota das locadoras de veículos.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

