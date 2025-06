Com a proposta de valorizar a arte manual e os talentos locais, a Prefeitura de Campina Grande, por meio do projeto “Campina Feita à Mão”, realiza no próximo dia 17 um desfile especial, na Pirâmide do Parque do Povo, com o tema “O poder para vencer está nas suas mãos”. O evento faz parte da programação oficial d’O Maior São João do Mundo e começa às 19h, com o desfile previsto para as 20h.

Mais de 20 artesãos participam ativamente da produção das peças que serão apresentadas na passarela. Ao todo, o público poderá conferir cerca de 50 criações únicas, entre roupas, calçados e acessórios, produzidos com técnicas tradicionais como bordado, crochê, renda renascença e macramê.

A primeira-dama de Campina Grande, Juliana Figueiredo Cunha Lima, idealizadora do projeto, reforça que o “Campina Feita à Mão” é mais do que um evento de moda, é uma plataforma de valorização cultural e de geração de oportunidades para os artesãos da cidade.

“É emocionante ver esse sonho ganhando forma. Estamos falando de peças que carregam história, afeto e identidade. O desfile será uma grande vitrine, mas o nosso propósito vai além: é sobre dar visibilidade, gerar renda e mostrar ao mundo o valor da arte feita à mão em Campina Grande”, destacou a primeira-dama.

Para o estilista Paulo Victor, que assina a direção criativa do projeto, o desfile será uma celebração da colaboração e da identidade nordestina. “Estamos preparando um desfile com peças feitas de maneira colaborativa. São mais de 20 artesãos empenhados na produção de cerca de 50 peças. Além do desfile, o evento terá apresentação de um balé, com um figurino feito especialmente para o projeto”, detalhou.

O evento terá ainda um espetáculo de balé coreografado especialmente para o projeto, com figurinos produzidos por artesãos locais, reforçando o compromisso com a integração entre moda, arte e cultura. O desfile contará também com a música ao vivo de Janine e banda.

O projeto “Campina Feita à Mão” é uma iniciativa da Prefeitura de Campina Grande e promete ser um dos momentos mais emocionantes do São João 2025. Além do desfile, estão previstas atividades voltadas para os artesãos de Campina Grande durante todo o ano, com foco em capacitações para impulsionar o empreendedorismo.