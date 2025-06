Podcast: gastronomia e tradições juninas no destaque cultural

No quadro cultural no Conexão Caturité, a professora Giseli Sampaio trouxe um rico bate-papo sobre as simbologias e a gastronomia típica do ciclo junino, destacando as iguarias que marcam essa época tão celebrada em Campina Grande.

Ela explicou as diferenças entre gastronomia, iguarias e comidas típicas, ressaltando pratos como canjica, pamonha, pipoca, paçoca, bolo de milho e outros sabores que encantam nas festas juninas.

Ouça o podcast.