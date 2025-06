No quadro Ambientando, do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo apresentou ideias criativas para uma decoração junina minimalista, com foco na elegância, versatilidade e consciência estética.

Em vez do tradicional colorido intenso, a proposta é usar cores sóbrias que remetem ao clima junino, como amarelo mostarda, vermelho queimado e verde musgo, compondo ambientes que podem ser aproveitados o ano inteiro.

Ana também recomendou substituir estampas vibrantes por texturas naturais como linho, algodão cru, palha, rattan e cerâmica artesanal, além de investir em elementos temáticos pontuais, como guardanapos xadrez ou pequenos chapéus de palha como porta-talheres.

A dica final é pensar em objetos decorativos com uso prolongado — como almofadas em tons terrosos, lanternas e cestos —, evitando acúmulo de itens que só saem do armário em época de festa.

Segundo a arquiteta, “menos é mais” também no São João: é possível criar um ambiente aconchegante e cheio de identidade sem excessos.

Ouça o podcast.