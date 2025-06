Visitantes comparam Parque do Povo à cenografia de estúdios de televisão

A noite desta segunda-feira (09) reuniu centenas de visitantes no QG do Forró, que se encantaram com os espaços coloridos da festa.

A atenção do público se dividiu entre os diversos palcos e as brincadeiras propostas pelas ativações, como karaokê, jogos de mira e outros. Também ganharam destaque os ambientes gastronômicos, como os restaurantes concentrados na Arena Cidade e nos logradouros, e as dezenas de ambientes que ganham foco pelo olhar e pelas lentes de quem vem ao PP.

A secretária de turismo do município de Cajazeiras, Daianny Valencio, revisitou O Maior São João do Mundo após seis anos e comparou a nova estrutura aos estúdios de produção da TV Globo.

“Fiquei surpresa, principalmente com essa cidade cenográfica, me senti no PROJAC. Achei lindo, saí fotografando vários estandes e várias marcas porque achei muito criativo. Tudo muito atrativo e muito legal, com atrações pra família inteira curtir. Estou aqui não só me divertindo mas também no meu papel de secretária, vendo as novas tendências”, destacou Daianny.

As ativações também foram destaque entre o público, que buscou diferentes formas de diversão. O programador Matheus Rodrigues aproveitou a segunda-feira para curtir a roda-gigante e se divertir no karaokê e mais uma vez a experiência encontrada no Parque do Povo remeteu à produção audiovisual das emissoras de tv: “Eu vim passear com uns amigos. Acho os dias de semana mais tranquilos para passear, porque não tem atração no Palco Principal então acho mais tranquilo. Agora estamos na fila do karaokê para soltar a voz aqui, o “The Voice” da Globo tá perdendo, e O Maior São João do Mundo é sempre esse espetáculo.” comentou o programador.

Comércio

Para os comerciantes também foi uma noite animada. Os representantes dos restaurantes acompanharam a movimentação ao lado das centenas de famílias que foram aproveitar a culinária regional.

“A gente tem batido todas as metas, com um movimento constante e recebendo muitos turistas além dos forrozeiros locais. Poder participar desse evento já é uma grande honra, e participar tendo resultados positivos é melhor ainda. Nossas expectativas são as melhores possíveis”, comentou Lucinei Cavalcante, que é um dos comerciantes sediados no Parque do Povo.

A festa no Parque do Povo segue, de segunda a segunda, animando a noite dos campinenses e dos turistas que vêm para curtir tudo aqui que faz do São João de Campina O Maior do Mundo.